Bundesliga: Bayer Leverkusen kann dank Gerardo Seoane von Titeln träumen - Holtkamp-Kolumne

1993 wurde Bayer Leverkusen zuletzt Pokalsieger. Der letzte Titel, fast 30 Jahre her. Was folgte, waren immer wieder Endspiele, sogar in der Champions League, oder eben das beinahe unglaubliche Meisterschaftsfinale 2000, als Bayer die Schale am letzten Spieltag in Unterhaching verspielte. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)