FC Bayern: Tanguy Nianzou erzielt Premierentor - Hasan Salihamidzic feiert

Nach einer Ecke von Joshua Kimmich stieg Nianzou im Strafraum am höchsten und köpfte den Ball in der 25. Minute in die rechte untere Eck. Union-Torhüter Andreas Luthe war mit der Hand noch dran, konnte das zwischenzeitliche 2:0 aber nicht verhindern. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)