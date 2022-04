Darum wackelt der Haaland-Deal zwischen dem BVB und ManCity oder Real Madrid

Im Podcast „Die Dortmund-Woche“ sprechen SPORT1 Chefreporter Patrick Berger und SPORT1 Reporter Oliver Müller über die aktuellen Themen bei Borussia Dortmund. In Folge 24 geht es unter anderem um den BVB-Plan mit dem an Frankfurt verliehenen Traum-Torschützen Ansgar Knauff, das Interesse an Gladbach-Verteidiger Ramy Bensebaini und Neues im Transfer-Poker um Erling Haaland! Der SPORT1-Podcast „Die Dortmund-Woche“ ist immer dienstags auf podcast.sport1.de, in der SPORT1 App und auf den gängigen Streaming-Plattformen Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer und Podigee abrufbar.