FC Bayern: Oliver Kahn legt sich mit Reportern an - so viel Titan steckt noch im Boss

„Ihr haut immer die Spieler in die Tonne, wenn sie mal eine halbe oder eine dreiviertel Saison nicht gut gespielt haben“, schimpfte der ehemalige Weltklasse-Torhüter. „Es gibt so viele Beispiele von Spielern, an die man glauben muss, die man weiterentwickeln muss und die irgendwann dann doch den Durchbruch schaffen.“