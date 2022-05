BVB: Wie viel Jürgen Klopp steckt in Edin Terzic?

„Vor knapp einem Jahr durften wir in Berlin den Pokalsieg feiern. Es war aber viel zu leise. Dennoch war es für mich der schönste Tag im Leben eines Borussen“, schwärmte Terzic, der bis 2025 unterschrieb, in einem flammenden Appell an die Fans: „Heute ist es ähnlich besonders für mich. Deshalb eine kleine Bitte: Lasst uns so hungrig sein wie noch nie. Lasst uns so hart arbeiten wie noch nie. Lasst uns aber auch so positiv sein wie noch nie. Aber am allerwichtigsten: Lasst uns so laut sein wie noch nie.“