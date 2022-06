BVB: Experten kritisieren Neuzugang Sebastien Haller scharf

Sie können nicht verstehen, wieso der BVB Haller verpflichten wird - und ihn auch der FC Bayern zumindest im Blick hatte. „Das ist fast unmöglich, oder? Sehen sie sich diese Spiele überhaupt an? Sie sollten nicht nur auf die zehn Tore in der Champions League schauen. Man muss auch sehen, wie viel Mühe er mit der Ballkontrolle hat“, sagte der Däne Kenneth Perez, der in den Niederlanden zu den angesehensten TV-Experten zählt, bei ESPN.