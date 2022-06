BVB: Wie Sebastian Kehl bei Borussia Dortmund den Mega-Umbruch vollzieht

Bei den Neuzugängen hat Kehl bewusst auf Spieler geachtet, die „brennen und sich für den BVB zerreißen“. Der 42-Jährige will „hier lauter Jungs haben, die aber mal so richtig Bock auf diesen Verein haben.“ Die Zeit, in denen Spieler nur wegen der Kohle nach Dortmund kamen, soll vorbei sein.