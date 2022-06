Martin Hinteregger: Vertrag nicht aufgelöst! Pikantes Detail in Statement von Eintracht Frankfurt

Nach SPORT1-Informationen will die Eintracht auch die Gefahr umgehen, dass Hinteregger plötzlich ablösefrei auf dem Markt ist. Falls der Abwehrspieler seine Meinung über kurz oder lang ändert und seine Karriere doch noch fortsetzen will, ist er vertraglich weiter an die Hessen gebunden. Folglich müssten interessierte Vereine erst mit der SGE sprechen und eine mögliche Ablösesumme aushandeln, bevor sie den Spieler unter Vertrag nehmen können.