Wann im Lewandowski-Theater bei Bayern weitere Eskalation droht - der Countdown läuft

„Ich rechne damit, dass wir Robert am 12. Juli an der Säbener Straße zum Training sehen“, erklärte Hasan Salihamidzic in der Sport Bild unmissverständlich. Trainingsauftakt der Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann ist zwar bereits am 8. Juli, doch die Nationalspieler, die in der Nations League aktiv waren, erhalten ein paar Tage länger frei. (SERVICE: Sommerfahrpläne der Bundesligisten)