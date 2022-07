Bundesliga: Upamecano, Pavard, Goretzka, Sané - Diese Bayern-Stars haben es schwer

Sané, vor zwei Jahren für rund 60 Millionen Euro von Manchester City gekommen, zeigte sich zwar in der Hinserie der vergangenen Spielzeit, in der Rückrunde verfiel er dann aber wieder in alte Verhaltensmuster und ließ auch in Sachen Körpersprache zu wünschen übrig. Generell tauchte der 26-Jährige in wichtigen Spielen zu oft ab.