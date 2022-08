BVB an Giovanni Simeone? Die Wahrheit hinter dem Gerücht um Diego Simeones Sohn

„Wir können ein wenig Wind rausnehmen“, sagt Berger, „es ist aber noch ein bisschen Wind drin in den Segeln. Simeone ist ein sehr interessanter Spieler, der dem BVB angeboten wurde und natürlich wird der Name - wie so viele aktuell - intern diskutiert. Was wir aber sagen können: Kehl wird weder am Donnerstag noch am Freitag, wie es rumgeisterte, nach Italien fliegen. So heiß ist das Thema noch nicht.“