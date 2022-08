Ex-Frankfurter Mascarell im SPORT1-Interview: So kann die Eintracht Real Madrid im Supercup 2022 schlagen!

Mascarell erlebte zwei hochintensive Jahre bei den Frankfurtern. „Diese Zeit wird für den Rest meines Lebens in meinem Herzen bleiben“, so der Ex-Eintrachtler. Vor allem den Erfolg 2018 im DFB-Pokal gegen den FC Bayern München wird Mascarell nicht mehr vergessen: „Dieser Titelgewinn ist zu 100 Prozent der beste Moment in meiner Karriere.“