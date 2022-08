FC Bayern erkundigte sich nach Kai Havertz - wann ihn Salihamidzic schon holen wollte

Harry Kane (Tottenham Hotspur) wäre mit Blick auf den Transfersommer 2023 nur eine Option, wenn das Projekt von Trainer Julian Nagelsmann ohne „echten“ Neuner in der Startelf überhaupt nicht aufgehen würde – wonach es nach den ersten beiden Pflichtspielen der Saison (5:3 in Leipzig, 6:1 in Frankfurt) allerdings nicht unbedingt aussieht. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)