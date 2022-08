FC Bayern: Matthijs de Ligt und Mathys Tel mit Extra-Schicht am freien Tag

In Hinblick auf den Bundesligastart am Freitag bei Eintracht Frankfurt hat de Ligt noch etwas aufzuholen (ab 20.30 Uhr im SPORT1-Liveticker). Im Supercup saß der 22-Jährige 78 Minuten auf der Bank. Laut Nagelsmann sei ein Einsatz von Beginn an noch zu früh gekommen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)