RB-Insider packt aus: Eberl hat Rose „das nie vergessen“

„Die Trennung von Tedesco war alternativlos nach den letzten Leistungen. In Frankfurt fehlte beim 0:4 die richtige Einstellung, und daheim darfst du nicht 1:4 gegen Schachtar Donezk verlieren“, so der Chefreporter der Leipziger Volkszeitung. „Der Verein ist arg gebeutelt, die Ukraine ist gebeutelt, die haben ganz andere Gedanken als Fußball. Und dann gewinnen die 4:1 in Leipzig. Mit dem Abpfiff war mir klar, das war es mit Tedesco!“