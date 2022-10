Die Akte Bellingham - Wie das BVB-Juwel polarisiert

Nach einer 2:3-Niederlage gegen Bayern im Dezember vergangenen Jahres wütete Bellingham über die Leistung von Felix Zwayer. „Du gibst einem Schiedsrichter, der früher wegen Spielmanipulation verurteilt worden ist, das größte Spiel in Deutschland. Was will man erwarten?“, schimpfte der BVB-Star damals. (BERICHT: Bellingham macht brisante Zwayer-Aussage)