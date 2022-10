Die unverzichtbare Reizfigur! Rafal Gikiewicz ist für den FC Augsburg unersetzlich

So auch im Oktober 2021, als ihm nach einer 1:4-Klatsche gegen den FSV Mainz 05 der Kragen platzte. „Mit dieser mentalen Vorbereitung kann man nicht in der Bundesliga spielen, nicht mal in der Kreisliga“, wetterte er. Er habe keinen Bock, jeden Abend drei, vier Tore zu bekommen. „Ich habe das Gefühl, dass wir zu satt sind und keinen Spaß daran haben, in der Bundesliga Fußball zu spielen.“