Fake-Zitat? Mega-Wirbel um Bayern-Star Pavard und den FC Barcelona

Diesmal geht es um eine angeblichen Aussage von Joan Laporta, dem Präsidenten des FC Barcelona. Dieser wurde nach einem Interview mit dem vereinseigenen TV-Sender in mehreren spanischen Medien so zitiert: „Er (Pavard, Anm. d. Red.) ist eine echte Option für uns. Sein Vertrag läuft in zwei Jahren aus und er will weg. Er wäre in der Lage, unsere Abwehr zu verstärken.“ (NEWS: Maulwurf-Vorwurf gegen Pavard)