Doppelpass LIVE: Klartext zum Bayern-Ärger um Neuer! "Heftig" - Liveticker

Es ist wieder so weit: Der STAHLWERK Doppelpass (JETZT LIVE im Free-TV) kümmert sich um die heißesten Themen des Fußballs.

In der Bundesliga geht es so spannend wie seit vielen Jahren nicht mehr zu, so hat plötzlich Union Berlin den Platz an der Sonne inne und auch Borussia Dortmund träumt wieder vom Titel. Am anderen Ende der Tabelle sendet der FC Schalke 04 ein Lebenszeichen. Zudem schlägt das brisante Interview von Manuel Neuer hohe Wellen.

Das und noch vieles mehr diskutieren Florian König und Jana Wosnitza in der Kultsendung von SPORT1. Der STAHLWERK Doppelpass jetzt im Free-TV und hier im Live-Ticker.

+++ Stevens schreibt Neuer-Comeback nicht ab +++

Huub Stevens glaubt, dass Manuel Neuer „stark zurückkommen kann. Er ist ehrgeizig genug, um wieder der Beste zu werden. Ob Bayern aber darauf wartet, ist für mich die Frage. Sommer ist da, um Zeit zu gewinnen. Er ist super. Wenn Nübel zurückkommt und Manuel kommt zurück, ist für mich deutlich, dass Neuer die Nummer eins ist. Aber dann ist Sommer noch da.“

+++ Neuer? „ .. dann läuft alles auf eine Trennung hinaus“ +++

Manuel Neuer habe das „Mia san mia“ des FC Bayern von innen heraus angegriffen, stellt Cornelius Küpper klar. Anschließend zieht Jana Wosnitza weitere Fan-Meinungen heran und präsentiert einen Tweet. Demnach soll sich der deutsche Rekordmeister auch selbst fragen, weshalb so viele verdiente Spieler wie Robert Lewandowski, David Alaba oder Jerome Boateng den Klub zuletzt in Unmut verlassen haben.

Laut Kerry Hau sei es unausweichlich, dass alle Beteiligten bald zusammenfinden müssen: „Nagelsmann und Neuer müssen an einen Tisch. Nagelsmann hat das als klaren Angriff gegen sich interpretiert. Es handelt sich immerhin um den Kapitän und den Trainer, das sind keine Ersatzspieler. Wenn man keine Lösung findet, läuft alles auf eine Trennung hinaus.“

+++ Hau ordnet Neuer-Debatte ein +++

SPORT1-Chefreporter Kerry Hau meldet sich aus Wolfsburg. Der FC Bayern München schließt heute um 17:30 Uhr den aktuellen Spieltag in der Autostadt ab. „Bei den Verantwortlichen des FC Bayern und Julian Nagelsmann gab es nach dem Interview von Manuel Neuer viel Kopfschütteln.“ Speziell der Zeitpunkt der Aussagen sorgte für Verwunderung.

+++ Effenberg: Bayern haben nur die Meinung gesagt +++

„Der größte Fehler ist, dass wir entscheiden, wie Spieler ihre Tage als Profi verbringen sollen. Die müssen doch selbst herausfinden, was sie brauchen. Er weiß genau, was er da tut und welche Verantwortung er hat“, legt Tabea Kemme zur Causa um Serge Gnabry nach. Stefan Effenberg verdeutlicht: „Der Verein hat sich nicht komplett dagegen gestellt, sondern nur seine Meinung gesagt.“

+++ Gnabry-Trip ebenfalls Gegenstand der Diskussion +++

Tabea Kemme bringt die zweite heikle Bayern-Personalie ins Spiel. Serge Gnabry hat kürzlich wegen eines Wochenend-Trips nach Paris zur Fashion Week für Wirbel gesorgt. Die Ex-Nationalspielerin hält von der Debatte allerdings nur wenig: „Ob ich an einem freien Tag jetzt nach Paris oder nach Norddeutschland fahre, ist doch wurscht.“ Ganz anderer Meinung ist Stefan Effenberg: „Wenn so wichtige Spiele anstehen, trete ich so eine Reise nicht an. Das ist doch ganz klar.“

+++ Tapalovic-Entlassung auch wegen Sommer? +++

„Hat der FC Bayern nicht das gute Recht, den Torwarttrainer zu wechseln?“ fragt Cornelius Küpper und verweist auf die Tatsache, dass Toni Tapalovic insbesondere Neuers Torwarttrainer war. Immerhin sei Yann Sommer in den kommenden Monaten derjenige, der beim deutschen Rekordmeister zwischen den Pfosten steht.

+++ Stevens amüsiert sich über den FC Hollywood +++

Nun schaltet sich Huub Stevens ein. Dabei prangert der Schalker Jahrhunderttrainer vor allem an, dass der Torhüter den direkten Weg an die Öffentlichkeit wählte: „Manuel Neuer hätte es intern klären müssen. Natürlich sind wir froh, dass endlich wieder etwas vom FC Hollywood kommt. Aber er ist das Vorbild, auch für die jungen Spieler.“

+++ Effenberg zweifelt an Bayern-Zukunft von Neuer +++

Laut Stefan Effenberg sei es „sehr, sehr schwierig“, diese Situation aus der Welt zu räumen. „Ich habe von Neuer keinen einzigen Satz der Dankbarkeit gehört, wie sich der Verein bei seiner Verletzung verhalten hat. Dass er dann so drastische Worte gegen die Verantwortlichen wählt, ist schon heftig.“ Einen anderen Standpunkt vertritt Tobias Holtkamp: „Es ist doch toll, dass Neuer seine Gefühle frei äußert. Ich sehe da keinen Angriff auf die Klubführung.“ Auch Kemme schlägt sich in der Folge auf die Seite von Holtkamp.

+++ Wosnitza stellt Frage der Woche +++

Auch Co-Moderatorin Jana Wosnitza meldet sich nun erstmals zu Wort und präsentiert die hochexplosive Frage der Woche: „Hat Manuel Neuer noch eine Zukunft beim FC Bayern?“ Die Meinung der Fans ist nach aktuellem Stand eindeutig, denn 63 Prozent aller Teilnehmer geben an, dass eine Trennung beider Parteien unvermeidlich sei. „Auch ein Manuel Neuer muss lernen, dass er ohne den FC Bayern gar nichts wäre“, erklärt ein Zuschauer gegenüber Wosnitza.

+++ Kemme überführte Handydieb+++

Tabea Kemme hat einen turbulenten Tag hinter sich: Die Olympiasiegerin war am Samstagabend beim Topspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und Schalke 04 (0:0) als Sky-Expertin im Einsatz. Auf der Hinfahrt wurde ihr eigenen Angaben zufolge am Bahnhof ihr Handy gestohlen. Ihr sei es allerdings direkt aufgefallen. „Ich habe erst sehr scharf geredet“, sagte die ehemalige Polizistin. Letztlich habe Kemme sogar den „klassischen Armhebel“ angewedet. „Den Sicherheitsdienst habe ich dann gewunken. Erschreckend war nur, dass am Bahnsteig keiner reagiert hat“, verrät sie im STAHLWERK Doppelpass.

+++ Die Kultsendung läuft +++

Der STAHLWERK Doppelpass beginnt! Huub Stevens und Tabea Kemme schlagen den traditionellen Weg durch die Drehtür ins Hilton Airport Hotel München ein und werden von Moderator Florian König in Empfang genommen.

+++ Neuer-Ärger bei den Bayern +++

Als erstes Thema steht gleich der Bayern-Wirbel um Manuel Neuer auf der Agenda: Der 36-Jährige hat nach der Entlassung von Torwarttrainer Toni Tapalovic hochbrisante Aussagen gegen den Rekordmeister getätigt. „Für mich war das ein Schlag - als ich schon am Boden lag. Ich hatte das Gefühl, dass mir das Herz herausgerissen wurde. Das war das Brutalste, was ich in meiner Karriere erlebt habe. Und ich habe schon viel erlebt“, erklärte der 36-Jährige im Interview mit der Süddeutschen Zeitung und The Athletic.

