FC Bayern: Kahn-Ansage an seine Stars! Vorstandsboss stützt Nagelsmann

Klartext von Oliver Kahn!

Der Vorstandsboss des FC Bayern hat sich erstmals nach der 2:3-Niederlage bei Borussia Mönchengladbach zu Wort gemeldet – und deutliche Worte an seine Spieler gerichtet.

„Jetzt müssen die Spieler zeigen, dass sie Bayern München sind“, sagte der 53-Jährige der Sport Bild. Das Bundesliga-Spiel am Sonntag gegen Union Berlin, ein direktes Duell um die Tabellenspitze, sei „die perfekte Bühne, um allen zu beweisen: Keiner weiß besser als der FC Bayern, was in so einer Situation zu tun ist.“

Kahn: „Machen das nicht von einzelnen Spielen abhängig“

Die Münchner hatten in Gladbach fast die komplette Spielzeit in Unterzahl agieren müssen, nachdem Dayot Upamecano nach einer umstrittenen Notbremse bereits in den ersten zehn Minuten vom Platz geflogen war. Das hatte Bayern-Trainer Julian Nagelsmann derart auf die Palme gebracht, dass er nach dem Spiel in der Mixed Zone wütete, die Schiedsrichter-Kabine aufsuchte und beim Verlassen dieser „weichgespültes Pack“ rief.

Von Kritik an seinem Trainer wollte Kahn nichts wissen. „Es ist unsere Aufgabe, das Gesamtgefüge im Blick zu haben“, betonte Kahn. Die Mannschaft habe in der Champions League in Paris eine starke Leistung abgeliefert und in Gladbach nach einem schwierigen Spielverlauf verloren. „Wir können das sehr gut einordnen und machen das nicht von einzelnen Spielen abhängig.“

Kahn beeindruckt von Nagelsmann

Dennoch sei klar: „Wir haben in der Bundesliga eindeutig zu viele Punkte liegen gelassen, das darf uns nicht passieren. Wir sind nur noch aufgrund des Torverhältnisses Tabellenführer.“ Neben den Bayern kommen auch Union und der BVB auf 43 Zähler.

Die Message der Bosse ist klar: Jetzt müssen die Spieler liefern. Hasan Salihamidzic hatte sich schon nach dem PSG-Spiel genervt von den Diskussionen um Nagelsmann gezeigt und in der Sport Bild klargestellt: „Julian ist ein Langzeitprojekt des FC Bayern!“

Kahn äußerte sich zudem positiv, wie Nagelsmann mit dem jüngsten Druck umgegangen sei. „Beim FC Bayern hat jeder Druck, egal wie alt er ist. Das gehört auch dazu, das macht hier auch den besonderen Reiz aus“, betonte der Vorstandsvorsitzende.