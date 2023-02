FC Bayern: Neuer vs. Nagelsmann! Diese Rolle spielt Kimmich

Bruch zwischen Nagelsmann und Neuer wegen Kimmich?

Allerdings fühlte sich Neuer schon in der vergangenen Saison von seinem Trainer ein wenig links liegen gelassen und in seiner Autorität geschwächt – in erster Linie aber nicht wegen des hervorragenden Verhältnisses zwischen Nagelsmann und Kimmich, sondern vielmehr wegen der geschwundenen Macht von Toni Tapalovic.

Tapalovic unter Nagelsmann mit weniger Mitspracherecht

Nach SPORT1 -Informationen reifte in Nagelsmann schon wenige Monate nach seiner Ankunft der Gedanke, einen neuen Torwarttrainer zu verpflichten – spätestens zum Auftakt in seine zweite Saison als Bayern-Coach. Doch das wollte Neuer, mit dem die Verantwortlichen damals einen neuen Vertrag aushandelten, nicht. (NEWS: Fans empört über Neuer-Interview)

Der Weltmeister von 2014 ließ Salihamidzic und Co. frühzeitig wissen, dass er seinen Vertrag nur bis 2024 verlängern werde, wenn auch Tapalovic bleiben dürfe. Mit Kimmich hatte der Bruch zwischen Nagelsmann und Neuer also wenig zu tun. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Einzelgespräch zwischen Nagelsmann und Neuer

Nagelsmann fragte Neuer in diesem Zusammenhang auch, ob dieser ein Problem damit habe, dass er mehr mit Kimmich als mit ihm kommuniziere. Der Keeper soll klar verneint haben. Hauptauslöser für den Zoff war das über Monate belastete und am Ende irreparable Verhältnis zwischen Nagelsmann und Tapalovic.

Sollte Neuer also nicht mit dem verlorenen Machtkampf seines besten Freundes abschließen, ist eine weitere Zusammenarbeit mit Nagelsmann über den Sommer hinaus schwer vorstellbar. Der Trainer erwartet daher auch ein Entgegenkommen von dem 36-Jährigen . (NEWS: Neuer packt aus: So lief mein Unfall wirklich)

Nach dem 4:2-Sieg der Bayern am Sonntag in Wolfsburg betonte er am SPORT1-Mikrofon: „Meine Tür ist immer offen. Ich bin ein Trainer, der Harmonie als ein wichtiges Gut ansieht. Mit mir kann man immer sprechen – aber in der Bringschuld sind jetzt andere!“ (NEWS: Das sagt Müller zur Neuer-Debatte)