Bundesliga: Blitz-Rot! Hoffenheim-Star fliegt direkt nach Einwechslung

Der Israeli wurde erst in der 69. Minute für Baumgartner eingewechselt. Schon in der 71. sah er glatt Rot, weil er Dodi Lukebakio mit Anlauf in die Achillessehne getreten hatte.

Dabbur einst Opfer der „Grätsche des Jahrhunderts“

In der Bundesligapartie des 24. Spieltags 2020/21 führten die Gastgeber in Sinsheim mit 2:1. Wolfsburg hatte in der vierten Minute der Nachspielzeit noch einmal eine Ecke bekommen, die TSG wehrte sie ab und Dabbur schickte sich an, mit dem Ball aus der eigenen Hälfte ins leere Tor zu laufen.