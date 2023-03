Bundesliga: "Nur noch Flachpfeifen!" Basler faltet Bayern-Stars zusammen

Die beiden DFB-Stars hätten aus seiner Sicht nach ihren Einwechslungen beim Bundesliga-Spiel der Bayern am Samstag in Stuttgart (2:1) Einsatz und Esprit vermissen lassen.

„Wenn ich reinkomme und habe vier Tage später ein geiles Spiel vor mir, dann will ich zeigen, dass ich von Anfang an spielen will. Die fühlen sich bestraft, aber das ist auch richtig so. Mit ihren Leistungen haben sie es auch nicht verdient, von Anfang an für den FC Bayern zu spielen. Und deswegen: Ich würde sie richtig bestrafen“, wetterte der Ex-Bayern-Profi.