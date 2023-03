Kurz vor Bayern-Aus: Nagelsmann gab Sané Sondererlaubnis

Nach SPORT1 -Informationen hatte der Offensivstar von Nagelsmann und den Bayern-Verantwortlichen die Erlaubnis bekommen, in dieser Woche nicht die gesamte Zeit über in München mit anderen daheimgebliebenen Teamkollegen trainieren zu müssen.

Hintergrund: Sanés Haus in Grünwald ist gerade unbewohnbar, bereits seit ein paar Wochen werden dort Reparaturarbeiten durchgeführt.

FC Bayern: Reparaturarbeiten in Sané-Haus in Grünwald

Wie SPORT1 weiter erfuhr, weilen Sanés Partnerin Candice Brooks und die beiden gemeinsamen Kinder Rio Stella und Milo daher aktuell in England, wo Sané vor seinem Wechsel zum Rekordmeister bei Manchester City spielte, wohnen auf der Insel im Hotel.

Vom Klub sowie einem Personal Coach in Manchester und London hatte Sané dafür ein individuelles Programm mit auf den Weg bekommen und war dankbar, so auch Zeit im Kreise seiner Familie verbringen zu können.

Sané zu Tuchels Trainingsstart wieder in München

Spätestens am Montag wird der Flügelstürmer wieder an der Säbener Straße weilen, wo Neu-Coach Thomas Tuchel tags darauf erstmals zum Training lädt.

Sané, der zuletzt immer wieder mit Leistungsschwankungen zu kämpfen hatte, ist vor der entscheidenden Saisonphase mit der Aussicht auf das Titel-Triple hochmotiviert und will seine Kritiker verstummen lassen.

An Nagelsmann, mit dem er ein gutes Verhältnis pflegte, hatte sich Sané in seiner Instagram-Story am Samstag gewandt: „Vielen Dank für die gemeinsame Zeit. Ich wünsche dir das Beste für deine Zukunft.“