Bundesliga: Die Pressekonferenz des FC Bayern vor dem Hoffenheim-Spiel

Das war‘s! Thomas Tuchel hat alle Fragen beantwortet, damit ist die Pressekonferenz beendet.

+++ Tuchel über den Job bei den Bayern +++

Es ist eine Verpflichtung, aber auch eine große Ehre und Freude. Es gehören auch Ergebnisse dazu, das wollen wir in die richtige Spur bringen.

+++ Tuchel über Victor Osimhen +++

Ich habe eine Meinung dazu, aber ich kenne natürlich die Mechanismen. Wenn das nach Italien rüberschwappt, kommt das anders an. Dann sagt der Kollege dort: „Warum hält der Thomas nicht seine Klappe. Ich spreche nicht über Spieler von anderen Vereinen.“

+++ Tuchel über Neuer und Sommer +++

Wenn Yann Sommer 30 Zentimeter größer wäre und vorher schon in der Ecke gestanden hätte, hätte er ihn (erstes Gegentor gegen Manchester City; Anm. d. Red.) gehalten, in der Video-Analyse hätten wir jedes Gegentor verteidigt. Wir stellen uns schützend vor unsere Spieler.

Es ist eine große Freude, Manuel Neuer bei der Reha zuzuschauen. Er absolviert dort erste Torwartübungen und hat die ersten Bälle gehalten, das hat mir ein gutes Gefühl gegeben. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass es Manu nochmal wissen will. Er ist unser Kapitän und der Kapitän der Nationalmannschaft. Er kriegt jede Unterstützung und gleichzeitig bekommt Yann jede Unterstützung, die er kriegen kann.

+++ Tuchel nochmal über Choupo-Moting +++

Es war kein Rückschlag, wir mussten aber anerkennen, dass es nach dem Mannschaftstraining nicht richtig gut war. Im individuellen Training sah es sehr gut aus. Dann kamen gestern etwas komplexere Bewegungen im Mannschaftstraining. Da kam kein Schmerz, aber er hat sich unwohl gefühlt. Dann hat er früher abgebrochen und heute nochmal einen Ruhetag eingelegt.

+++ Tuchel über die City-Niederlage +++

Wir dürfen den Fokus nicht verlieren. Die Aufgabe scheint fast unmöglich, aber im Fußball ist nichts unmöglich. Ich spüre, dass wir auf die Revanche und das Rückspiel brennen. Wichtig ist, dass du nicht direkt auf den Gipfel schaust, sondern Schritt für Schritt gehst.

Wir brauchen ein bisschen Glück, das Momentum auf unserer Seite. Auch in der Analyse bleibe ich dabei, mit den ersten 70 Minuten bin ich zufrieden. Insgesamt hatten wir das Spielglück nicht. In jeder sehr guten Phase haben wir uns selbst geohrfeigt und eine Ohrfeige gekriegt. Deswegen war es schwierig, dort zu bestehen.

+++ Tuchel nochmal über Mané +++

Manchmal ist es kein physisches Problem, sondern die fehlende Leichtigkeit. Vertrauen, Leichtigkeit und Anpassung an die neue Umgebung sind vonnöten, das ist mein Gefühl. Die Leichtigkeit, nicht nachdenken zu müssen, fehlt ihm ein bisschen. Deswegen sieht es so aus, als wäre er hier und da mal einen Schritt zu spät. Jetzt ist es unsere Aufgabe, ihn zu alter Stärke zurückzubringen.

+++ Tuchel über Upamecano +++

Wir unterstützen unsere Spieler immer. Er weiß selbst, dass er (gegen Manchester City; Anm. d. Red.) Fehler gemacht hat. Dafür sind wir bitterböse bestraft worden. Er war zuvor in absoluter Topform, in den Spielen gegen Freiburg und Dortmund war er unser bester Spieler. Jetzt brauchte er ein bisschen Aufbauarbeit. Wir sind offen, wertschätzend, aber auch kritisch mit ihm umgegangen. Fehler gehören dazu, auch wenn am Dienstag ein paar zu viele dabei waren.

+++ Tuchel über das Hoffenheim-Spiel +++

Nach dem Ergebnis (gegen Manchester City; Anm. d. Red.) und den Nebengeräuschen ist es extrem wichtig. Die Qualität des Trainings und des Samstags ist wichtig. Das nächste Spiel steht immer im Fokus. Ich erwarte von mir und von jedem im Staff, dass wir die Mannschaft zu 100 Prozent optimal vorbereiten. Wir benötigen auch ein gutes Ergebnis, um den Titel holen zu können.

+++ Tuchel über seine ersten Bayern-Wochen +++

Es ist sehr intensiv. Außen scheint es deutlich unruhiger, als es intern ist. Vorfälle wie am Dienstagabend gehören manchmal dazu. Selbst danach ist die Stimmung intern unglaublich offen, warmherzig und freundlich mir gegenüber. Es ist gut was los, aber im positiven Sinne. Nichts, was man nicht auch geregelt bekommt. Es macht Spaß, weil der Fokus auf Sport gerichtet ist.

+++ Tuchel über die Vorbildfunktion +++

Jeder macht mal Fehler, auch ein Vorbild. Er (Sadio Mané; Anm. d. Red.) hat sich vorbildlich entschuldigt, ein Perfekt gibt es nicht. Im Umgang mit dem Vorfall haben sich alle vorbildlich verhalten. Es wäre natürlich schön, dass Dinge, die in der Kabine passieren, auch in der Kabine bleiben. Dann müssten wir über die Vorbildsfunktion gar nicht philosophieren.

+++ Tuchel über Gravenberch +++

Ich sehe Ryans Qualitäten im Training. Er trainiert gut und wir sehen ihn als Achter, der sich sehr gut aufdrehen und sehr gut dribbeln kann. Es gilt, in dieser Situation geduldig und gleichzeitig ungeduldig zu sein. Er muss in jedem Training um eine kleine Möglichkeit kämpfen. Er wurde gegen Freiburg eingewechselt, hat es gut gemacht. Ich denke erstmal nur bis Hoffenheim, er ist ein Kandidat für die Startelf, er ist ein Kandidat, um eingewechselt zu werden.

+++ Tuchel über die Geldstrafe +++

Wir haben uns überhaupt noch keine Gedanken gemacht, wohin das Geld gehen soll. Das ist eher was für den Klub und den Spieler.

+++ Tuchel weiter zu Mané +++

Wir haben die Sache geklärt. Ich bin Sadios erster Anwalt, erster Verteidiger und kenne ihn ausschließlich als absoluten Top-Profi. Er hat sich nie etwas zu Schulden kommen lassen. Es war gegen den Verhaltenskodex, er hat es eingesehen, hat sich entschuldigt. Deshalb hat er mich als Verteidiger und Anwalt bei sich. Es ist wichtig, dass er direkt im Training wieder dabei war, das war auch den Spielern wichtig.

+++ Tuchel zum Mané-Vorfall +++

Das hat uns beschäftigt. Ich habe es selbst nicht miterlebt, weil ich in der Trainerkabine war. Natürlich habe ich dann sofort mit allen Beteiligten gesprochen, mit den Spielern und auch mit dem Staff. Weil es uns beschäftigt hat und weil es ein eklatanter Vorfall war, war es wichtig, dass wir bevor wir ins nächste Training starten, die Sache klären. Das haben wir gestern gemacht.

Damit haben wir die Luft auch so rein gemacht, dass man wieder positiv miteinander trainieren kann. Wir sind nicht die erste Mannschaft, in der das passiert und wir werden vermutlich auch nicht die letzte sein. So wie die Spieler und auch die Beteiligten damit umgehen, hatte es auch eine reinigende Wirkung.

+++ Tuchel über Tel +++

Die Startelf ist etwas zu früh für Mathys Tel. Er ist ein Kandidat für 20 oder 30 Minuten und sieht sich als Neuner.

+++ Tuchel zum Personal +++

Choupo (Eric Maxim Choupo-Moting; Anm. d. Red.) ist für das Wochenende raus. Ansonsten sind glaube ich alle bereit. Dazu wird Sadio Mané aussetzen. Ist damit abgehandelt – ein Spiel und die Geldstrafe sind die Konsequenzen aus den Vorkommen.

+++ Die Pressekonferenz startet +++

Bayern-Trainer Thomas Tuchel hat auf dem Podium Platz genommen und steht den Journalisten nun Rede und Antwort.

+++ Bayern-Gegner wieder in der Spur +++

Thomas Tuchel wird alles daran setzen, den Fokus schnellstmöglich wieder auf die sportlichen Aspekte zu legen. Weil die Meisterschaft die letzte realistische Titelchance in dieser Saison ist, ist der Druck umso größer. Hinzu kommt, dass Hoffenheim wiedererstarkt ist und zuletzt drei Siege in Folge feierte. Einen weiteren Ausrutscher dürfen sich die Bayern nicht erlauben, denn Borussia Dortmund lauert nur zwei Punkte hinter dem deutschen Rekordmeister.

