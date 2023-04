FC Bayern goes Hollywood! - Die Saison-Chronik der Eskapaden

Der Kabinenzoff ist nur die Spitze des Eisbergs, seit Monaten brodelt es an der Säbener Straße. Der Nagelsmann-Rauswurf, das Neuer-Interview, der Gnabry-Trip, der Matthäus-Streit sind nur einige Krisenherde, die in dieser Saison für Furore sorgten.

Neuer auf Abwegen

Manuel Neuer teilt am 10. Dezember mit, dass er sich auf einer Skitour den Unterschenkel gebrochen hat und für den Rest der Saison ausfallen wird. Die Kettenreaktion, die durch den Unfall ausgelöst wird, soll noch zum großen Streit-Thema werden.

Gnabry in Paris - Bayern-Bosse in Rage

Serge Gnabry nutzt im Januar einen freien Tag für einen Kurz-Trip nach Paris zur Fashion Week . Der Ausflug inmitten der englischen Woche stößt in der Führungsetage des Rekordmeisters auf Unverständnis. „Das ist amateurhaft“, kritisiert Salihamidzic seinen Spieler deutlich.

Neuer schießt gegen FC Bayern

Torwarttrainer Toni Tapalovic wird vom FC Bayern München am 23. Januar freigestellt. Wenig später reagiert Manuel Neuer in einem sehr emotionalen Interview auf die Freistellung seines Freundes - inklusive harten Vorwürfen gegenüber seinem Arbeitgeber.

„Ich hatte das Gefühl, mir wurde mein Herz rausgerissen“, sagt er gegenüber der Süddeutschen Zeitung . In der Causa Tapalovic soll sich die Münchener Chefetage gegen Neuer und für Julian Nagelsmann entschieden haben.

Mal wieder ein Maulwurf: Nagelsmann ratlos

Eine Maulwurf-Affäre sorgt für großen Ärger bei Julian Nagelsmann . „Man schadet nicht nur einem Klub in der Bundesliga, sondern man schadet vielleicht auch einem Klub international, wo alle Interesse haben, dass er sehr weit kommt“, moniert der Ex-Leipzig-Coach.

Wer die Informationen an die Presse durchgesteckt hat, ist bis heute nicht bekannt. „Es muss jemand sein, der relativ zeitig und alleine in dem Raum ist, wo die Dinge am Spieltag hängen“, spekuliert Nagelsmann.