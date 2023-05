Eintracht Frankfurt: Hasebe mit "Blut im Urin" - Wie dramatisch ist eine Sporthämaturie?

Der Trainer von Eintracht Frankfurt bestritt Vorwürfe der mangelnden Einsatzbereitschaft seiner Mannschaft vehement auf der Pressekonferenz nach dem Spiel bei der TSG Hoffenheim . Dabei führte Glasner Abwehrspieler Makoto Hasebe als Beispiel an: Der Routinier habe wegen der hohen Belastung in der laufenden Saison „teilweise Blut im Urin“.

Eine Aussage, die tiefe Einblicke in die Frankfurter Kabine gewährte und Fragen aufwirft. Unter anderem wird unter den Fans in den sozialen Medien diskutiert, ob es von Glasner in diesem Fall nicht unverantwortlich sei, Hasebe weiter einzusetzen.

Hasebe mit Blut im Urin: Grund zur Sorge?

Mögliches Anzeichen für zu hohe Belastung

„So ein Thema gehört nicht in die Öffentlichkeit“, meinte Vorstandsmitglied Axel Hellmann am Sonntag bei Bild und watschte den Österreicher öffentlich ab, nachdem dieser auch einen Journalisten attackiert hatte.

Insgesamt könne er der Glasner-Rede „nicht viel Positives“ abgewinnen: „Das ist eine Undiszipliniertheit, von der wir uns in den letzten Wochen auf dem Platz und an anderer Stelle einige geleistet haben. Das passt in der Summe in ein Gesamtbild, da müssen wir schleunigst wieder in die Spur kommen.“