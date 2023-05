FC Bayern: Kahn lässt mit Aussagen zu Nagelsmann aufhorchen

Man habe nach der WM viele Ausfälle und Verletzte gehabt, erklärte der 53-Jährige im ZDF : „Wir mussten einen neuen Torwart holen, es gab den Trainerwechsel. Da sind so viele Dinge passiert. Trotzdem haben wir jetzt alle Chancen auf die Meisterschaft. Das ist eine große Leistung.“

Gerade am überraschenden Trainerwechsel von Julian Nagelsmann zu Thomas Tuchel entzünden sich nach wie vor viele Diskussionen. Immerhin war Bayern seinerzeit noch in allen Wettbewerben vertreten, schied mit neuem Coach aber in DFB-Pokal und Champions League aus.