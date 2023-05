Thomas Müller: Einen wie ihn darf Bayern nicht vergraulen

Zu viele Experten wollen gehört haben, dass seine Ära beim FC Bayern am Saisonende endet, und sehen ihn irgendwo im Ausland spielen. Beweise gibt es keine. Aus gutem Grund.

Thomas Müller und Ausland: Das klingt so widersprüchlich wie Tulpen in Südafrika oder Ikea-Möbel aus Katar. Vorstellen kann man sich ja alles. Aber einen tiefverwurzelten Oberbayern ausgliedern? Das ergibt keinen Sinn.

Er ist inzwischen 33 und spielt seit seinem zehnten Lebensjahr beim FC Bayern, also seit 23 Jahren. Von 439 Bundesliga-Partien hat er 315 gewonnen . Insgesamt 31 bedeutende Trophäen hat er im Verein geholt, 2014 wurde er Weltmeister .

So einen jagt kein Verein der Welt einfach vom Hof, nicht einmal der FC Bayern. Ja, die Auszeiten nehmen zu, Thomas Müller findet sich häufiger als früher auf der Ersatzbank wieder. Aber ihn verkaufen, weil er jetzt noch Geld bringt?

FC Bayern für Thomas Müller: „Ehre und Herzensangelegenheit“

Er selbst kommentierte die Gerüchte mit einem Schlagwort auf Instagram so: #jetztwirdsdannlangsamwild. Und fügt hinzu: #vollerfokusaufdieschale. Macht das jemand, der mit den Gedanken woanders ist?

Sein großer Namensvetter Gerd Müller , ja, der ist Ende der 70er-Jahre tatsächlich geflohen, als es Trainer Pal Csernai wagte, ihn auszuwechseln. Er landete bei den Fort Lauderdale Strikers in Florida und war todunglücklich.

Aber so zerrüttet ist Thomas Müllers Verhältnis zu Trainer Thomas Tuchel nicht. Er wird sich, schwer genug, an den Gedanken gewöhnen müssen, dass seine Rolle bei den Tuchel-Bayern kleiner wird. In seinem Alter ist das nicht verwunderlich.