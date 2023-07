Selbst BVB-Mitspieler überrascht von Hummels-Entscheidung!

Emre Can und nicht Mats Hummels heißt der neue Kapitän von Borussia Dortmund. Das ist an sich keine riesengroße Überraschung. Dass Routinier Hummels aber nicht mal Teil des Mannschaftsrates ist, verwundert dann doch ein wenig.

Zur Erinnerung: Jahrelang war der Weltmeister von 2014 Vize-Kapitän hinter Marco Reus, ging auf und neben dem Platz mit Leistungen voran, kritisierte auch in TV-Interviews schonungslos seine Mitspieler.

Hummels ist also überraschend nicht mehr Teil des Mannschaftsrates, der in diesem Jahr sogar von fünf auf sechs Spieler erweitert wurde. Reus dagegen bleibt drin. Neben den drei Kapitänen Can, Gregor Kobel und Niklas Süle gehören auch Sébastien Haller und Julian Brandt zum Gremium.

Nach SPORT1-Informationen waren die meisten Mitspieler überrascht von der Entscheidung der BVB-Bosse um Trainer Edin Terzic, Sportchef Sebastian Kehl und Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke.

Kehl: „Hummels möchte den Raum freimachen“

Für Hummels selbst war dies aber kein Problem. Der 34 Jahre alte Abwehr-Star, der vor wenigen Wochen erst seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert hat, geht wohl in sein letztes Jahr als BVB-Profi. Er wollte bewusst Platz für jüngere Kollegen machen und damit zur Weichenstellung für die Zukunft beitragen.

„Wir haben großes Vertrauen in den neuen Rat“, sagte Kehl während des USA-Trainingslagers in San Diego auf SPORT1-Nachfrage. „Dazu gehört natürlich auch Mats Hummels, auch wenn er in dem Rat nicht präsent ist. Ich habe vor dieser Entscheidung ausführlich mit ihm gesprochen.“

Mats Hummels (l.) mit Nico Schlotterbeck

Der Sportdirektor weiter: „Mats hat schon in ganz unterschiedlichen Rollen Verantwortung bei Borussia Dortmund übernommen. Er hat mir mitgeteilt, dass er den Raum freimachen möchte, wir eine Neubesetzung an den Tag legen und dabei die neue Generation mit reinnehmen sollen. Ich weiß trotzdem, wie Mats ist: Er will immer gewinnen, seinen Mund aufmachen und den Finger in Wunde. Er braucht weder die Binde noch die Benennung in den Teamrat, um für Borussia alles zu geben.“