FC Bayern: Das Pavard-Dilemma

Einen Tag nach dem Bundesliga-Auftakt in einer Partie gegen eine Fan-Auswahl nicht die allergrößte Motivation an den Tag zu legen, mag verständlich erscheinen.

Pavard will weg!

Ob der Franzose in dieser Transferphase seinen Wunsch noch erfüllt bekommt, bleibt abzuwarten. Inter Mailand drängt zwar auf einen Pavard-Deal, die Verhandlungen gestalten sich aber nach SPORT1 -Informationen schwierig.

„Er steht auf unserer Liste“, sagte Trainer Simone Inzaghi am Freitag: „Aber da steht er nicht als Einziger.“

Der FC Bayern, der ursprünglich eine Summe wie bei Lucas Hernández (ca. 45 Millionen Euro) im Sinn hatte, fordert bis zu 35 Millionen Euro - 30 Millionen als fixe Ablöse plus Boni.

Inter-Boss mit klarer Ansage

Pavard und sein Management werden in den kommenden Tagen weiter auf einen Wechsel zu Inter Mailand drängen: Bessern die Italiener ihr Angebot nach, kann es noch zu einer Einigung kommen.

Inter-Boss Beppe Marotta zeigte sich bei Sky Sport in Italien optimistisch: „Der Deal läuft. Wir verhandeln noch mit Bayern. Der Wille des Spielers ist entscheidend und er will zu Inter.“

Ein möglicher (interner) Ersatz wäre Josip Stanisic gewesen. Doch das flexibel einsetzbare Eigengewächs, das in Bremen keinen Platz im Kader fand, wechselt auf Leihbasis zu Bundesliga-Konkurrent Bayer Leverkusen . Am Sonntag wurde die Ausleihe perfekt.

Fall Pavard: Italien vermutet ein Problem

Als nomineller Rechtsverteidiger steht bei Bayern neben Noussair Mazraoui, der in Bremen von Beginn an spielte, nur noch Bouna Sarr zur Verfügung. Der Senegalese hat in der vergangenen Saison ganze zwei Minuten gespielt und war beim Saisonauftakt bei Werder ebenfalls komplett außen vor.