FC Bayern: Matthäus springt Pavard zur Seite - "Kann‘s ein wenig verstehen“ - Loblied auf Kane

„Der zweite Treffer von Harry Kane war großartig“, lobte der deutsche Rekord-Nationalspieler und frühere Bayern-Profi in seiner Sky -Kolumne den Einstand des englischen Nationalstürmers: „Er braucht keine Anlaufzeit, ist direkt im Team angekommen und akzeptiert. Das ist aber auch kein Wunder. Wieso hätte das auch nicht funktionieren sollen?“

Immerhin sei Kane offensichtlich ein „sehr netter Kerl mit fußballerisch fantastischen Qualitäten“, die den Bayern noch viel helfen werden, so Matthäus.

Dass der langjährige Tottenham-Akteur erst der dritte Akteur in Reihen des deutschen Rekordmeisters ist, der bereits in seinen ersten beiden Liga-Spielen schon drei Tore erzielt hat, sei ein „weiterer Beleg dafür, dass Kane der Richtige für Bayern ist.“

Kane überrascht Matthäus nicht

Kane hatte gegen Augsburg zunächst kurz vor der Pause per Elfmeter zum zwischenzeitlichen 2:0 genetzt, ehe er in der 69. Minute dank der Vorarbeit von Alphonso Davies zum 3:0 nachlegen konnte.

Oder doch nicht? Matthäus äußerte dazu nun einen Verdacht. „Wie so oft im Berufsleben gilt auch beim FC Bayern: Neue Chefs - neue Regeln. Und da es mit einem Wechsel jetzt nicht ganz so reibungslos läuft, schmollt Pavard“, so der 62-Jährige.