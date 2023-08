RB Leipzig verpflichtet Abwehrspieler Lenz von Eintracht Frankfurt - SGE holt Chaibi nach Lindström-Abgang

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Lenz, der bei RB zukünftig mit der Rückennummer drei auflaufen wird, könne „sowohl in der Vierer- als auch in der Dreier- beziehungsweise Fünferkette spielen“, erklärte Eberl.

Lenz war 2021 von Union Berlin nach Frankfurt gewechselt und hatte mit den Hessen im vergangenen Jahr den Titel in der Europa League gewonnen. Nach seiner Einwechslung in der Verlängerung des Finales gegen die Glasgow Rangers hatte Lenz im anschließenden Elfmeterschießen den ersten Versuch verwandelt. In der vergangenen Saison bestritt er 34 Pflichtspiele für Frankfurt.