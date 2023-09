Leverkusen-Star Xhaka mit deutlicher Ansage an den FC Bayern!

Zweimal in Rückstand gewesen, zweimal zurückgekommen und den FC Bayern phasenweise dominiert - Bayer Leverkusen hat die Reifeprüfung am Freitagabend beim spektakulären 2:2-Unentschieden bestanden.

„Das zeigt den Charakter der Mannschaft“, sagte Granit Xhaka, der einen enormen Anteil am derzeitigen Höhenflug der Werkself hat , bei Sky und schickt eine Kampfansage nach München hinterher: „Wenn wir so weitermachen mit unserem Fußball - der nicht nur schön aussieht, sondern auch gefährlich ist - können wir wirklich etwas Großes erreichen.“

Mittlerweile sieht der 30 Jahre alte Schweizer Bayer als ernsthaften Titelkandidaten: „Ich glaube ja. Natürlich sind erst vier Spieltage gespielt. Es ist noch sehr früh, so groß zu reden. Aber wir haben wirklich ein gutes Spiel gezeigt: So viel Ballbesitz zu haben, auch Chancen zu kreieren - wir müssen aber mit beiden Beinen am Boden bleiben. Dann schauen wir, wo wir am Schluss stehen.“