FC Bayern: Sané als Weltfußballer? Matthäus lässt aufhorchen

Leroy Sané befindet sich seit Wochen in bestechender Form. Der Bayern-Star glänzte auch beim souveränen 3:0-Erfolg der Bayern gegen Freiburg - und imponierte damit Lothar Matthäus. Wie der Rekordnationalspieler in seiner Sky -Kolumne schrieb, habe Sané seine Rolle beim FC Bayern endlich gefunden - und das Potenzial für mehr.

„Sané gehört für mich zu den besten Spielern Europas. Er ist einer, der alles mitbringt, um auch mal bei einer Weltfußballerwahl oben dabei zu sein. Er performt konstant und macht Tore, sowohl beim FC Bayern als auch in der Nationalmannschaft. Als Fußballfan, -freund und -experte ist man froh, einen Spieler wie ihn bei seiner Entwicklung verfolgen zu können“, erklärte der 62-Jährige.

Matthäus sieht deutliche Leistungssteigerung

Sané erzielte in der laufenden Saison bereits sechs Bundesliga-Tore und entwickelte sich zum absoluten Leistungsträger unter Thomas Tuchel. Matthäus erkennt beim 27-Jährigen eine deutliche Leistungssteigerung.

„Dass Leroy Sané ein Potenzial wie kaum ein Zweiter in Deutschland hat, wissen wir schon seit einigen Jahren. Es hat vielleicht ein bisschen länger gedauert, als man es sich als Trainer oder Vereinsverantwortlicher gewünscht hätte, aber Sane hat den nächsten Schritt gemacht und ist jetzt dort angekommen, wo er eigentlich schon seit Jahren hingehört.“

Auch in der Nationalmannschaft zeigte sich der Offensivstar zuletzt deutlich verbessert. Sowohl bei der 1:4-Niederlage gegen Japan als auch beim 2:1-Sieg gegen Frankreich trug sich Sané in die Torschützenliste ein - und will auch auf der USA-Reise seine Form bestätigen.