FC Bayern: Tuchels schwieriger Balanceakt

Durfte sich Peretz nicht zu Mazraoui äußern?

Wie die Bild am Freitag enthüllte, soll der deutsche Rekordmeister Peretz darum gebeten haben, sich vorerst nicht öffentlich zu dieser Thematik zu äußern. Auch eine Anfrage der Bild habe die Peretz-Seite abgelehnt. Bayern-Trainer Thomas Tuchel dementierte den Bericht auf der Spieltags-Pressekonferenz vor dem Bundesligaspiel bei Mainz 05 zwar nicht, zweifelte die Richtigkeit des Inhalts jedoch zumindest an.

Tuchel habe mit seinem Torhüter „natürlich auch gesprochen, aber nicht nur über den Post, sondern auch über das Allgemeine. Er ist im Moment am Unmittelbarsten von uns allen betroffen. Seine Familie ist in Israel, seine Freunde und Angehörige. Es ist unsere Verpflichtung, mit ihm zu sprechen und abzuklären, wie es ihm geht (...). Es ist ein hochsensibles Thema, wir werden uns um ihn kümmern.“

Tuchel steht „zu 100 Prozent“ hinter Bayern-Statement

„Wie gehen die beiden (Peretz und Mazraoui, Anm. d. Red.) damit um? Wir haben keine heile Welt in der Kabine, aber sie hat heilende Wirkung. Eine Kabine ist völlig unabhängig von religiösen Überzeugungen und kulturellen Unterschieden immer ein Ort, an dem man friedlich, freundschaftlich und kameradschaftlich auf ein gemeinsames Ziel hinarbeitet. Ich habe großes Vertrauen in meine Mannschaft, in die Wirkung der Kabine.“