FC Bayern: Warum Kingsley Coman sauer auf sich und Tuchel war

Kingsley Coman brachte den FC Bayern München beim Heimspiel gegen den SC Freiburg am Sonntag in die Erfolgsspur. Seinem ansehnlichen Führungstreffer zum 1:0 in der 12. Minute ließ er fünf Minuten vor Schluss noch ein weiteres Tor zum 3:0-Endstand folgen. Coman ließ sich feiern – und wenig später strahlend in den Katakomben blicken.