FC Bayern: Wollte Hoeneß Tuchel schaden? Warum Knatsch-Gefahr zwischen Trainer und Ehrenpräsident herrscht

Eigentlich sollte und wollte Uli Hoeneß nur über Politik reden. Eigentlich. Doch beim BR -Stammtisch am Sonntagabend zur Landtagswahl in Bayern, wenige Stunden nach dem 3:0-Sieg seines FCB gegen den SC Freiburg , hatte der 71-Jährige dann doch noch etwas zum Sport zu sagen.

Mit einem Satz ließ Hoeneß besonders aufhorchen . Fast beiläufig meinte er nämlich, die Entlassung von Ex-Bayern-Trainer Julian Nagelsmann sei „nicht unbedingt klug“ gewesen. Nach SPORT1 -Informationen bezog sich Hoeneß damit aber in erster Linie auf den Zeitpunkt des Rauswurfs – im März, mitten in der heißen Phase der Saison.

Deshalb übte er auch harsche Kritik am damaligen CEO Oliver Kahn, der die Entscheidung maßgeblich zu verantworten hatte. Generell habe man mit Kahns Berufung zum Vorstandschef „einen großen Fehler“ begangen, gestand Hoeneß. „Als ich erkannt habe, dass er das nicht kann, habe ich das mit Karl-Heinz Rummenigge geändert!“

Erste Spannungen zwischen Tuchel und Hoeneß

Und dennoch besteht an der Säbener Straße Knatsch-Gefahr zwischen Hoeneß und Tuchel! Die Diskussionen im Sommer innerhalb der Transfer-Taskforce über die Zusammenstellung des Bayern-Kaders haben für erste Meinungsverschiedenheiten und Spannungen zwischen Trainer und Ehrenpräsident gesorgt.

Großer Streitpunkt war die letztlich nicht zustande gekommene Verpflichtung eines defensiven Mittelfeldspielers. Während Tuchel schon wenige Wochen nach seiner Ankunft diese Position als mit die größte Baustelle in seinem Team ausmachte, war insbesondere Hoeneß lange der Ansicht, keinen neuen Sechser zu benötigen.

Er und weitere Mitglieder des Aufsichtsrats senkten daher auch den Daumen bei Declan Rice, mit dem sich Tuchel im Beisein von Ex-Sportvorstand Hasan Salihamidzic und dem Technischen Direktor Marco Neppe bereits Mitte Mai in London getroffen hatte.

Uneinigkeit bei der Sechser-Frage

Rice entschied sich nach langer Überlegung zwar ohnehin für einen Wechsel zum FC Arsenal, doch die Granden um Hoeneß und auch Aufsichtsratschef Herbert Hainer fanden den englischen Nationalspieler unabhängig davon von Anfang an viel zu teuer und ließen Tuchel wissen, nur auf der Mittelstürmer-Position im großen Stile investieren zu wollen.

Hoeneß selbst äußerte wenig später sogar in aller Öffentlichkeit sein Unverständnis für Tuchels Wunsch nach einer Holding Six. „Ich verstehe die Diskussion überhaupt nicht“, sagte er Mitte Juli zum Auftakt des Trainingslagers am Tegernsee – mit der Begründung, der aus Leipzig gekommene Konrad Laimer könne ja auf der Sechs aushelfen.