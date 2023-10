Nationalmannschaft: Die drängendsten Nagelsmann-Fragen! Der Plan des Bundestrainers für die USA-Reise

Um 13.48 Uhr hob der DFB-Tross mit der Maschine LH422 von Frankfurt aus ab in Richtung USA. Next stop: Boston!

„Wir haben alle eine große Verantwortung, die wir auch spüren, den bestmöglichen Fußball für Deutschland spielen“, gab Neu-Bundestrainer Julian Nagelsmann vor den beiden Testländerspielen in den Staaten gegen die USA (Samstag in Hartford, ab 21 Uhr im SPORT1-Liveticker) und Mexiko (18.10 in Philadelphia) die Marschroute vor. „Demnach sollten wir die Zeit nutzen und positiv damit umgehen.“

Der DFB startet nach der Entlassung von Hansi Flick vor vier Wochen in ein neues Kapitel. Ob in ein erfolgreicheres? Das werden die nächsten Wochen zeigen.

Vor dem Auftakt in die US-Tour beantwortet SPORT1 die drängendsten Nagelsmann-Fragen.

Wie steht Nagelsmann eigentlich zur Kritik an der US-Tour?

Ein Acht-Stunden-Flug und eine Zeitverschiebung von sechs Stunden – die USA-Tour steht unter anderem aufgrund der großen Belastung für die Spieler in der Kritik. Unter anderem Bayern-Coach Thomas Tuchel schimpfte („Uns fragt ja keiner!“).

Nagelsmann hat dafür Verständnis. „Aus Vereinstrainersicht, da braucht man nicht rumzulügen, ist es normal, dass man der Reise kritisch gegenübersteht. Das würde ich wahrscheinlich genauso sagen, wenn ich nicht im Verein wäre. Die Jungs kennen die Belastung. Das ist ein längerer Flug. Wir haben einen sehr fähigen Staff, der dafür sorgt, dass jeder Spieler topfit in den USA ankommt und auch wieder zurückkommt.“

Dennoch würden die Profis eine derartige Belastung mit einem etwas längeren Flug kennen. Dafür hat der neue DFB-Coach mit seinem Team auch einen etwas größeren, 26-köpfigen Kader berufen. Die Spieler sollen „maximal fit und gesund“ wieder zurückkommen.

Setzt Nagelsmann die Dortmunder gar nicht ein?

In Rückkehrer Mats Hummels sowie Julian Brandt, Niklas Süle und Niclas Füllkrug sind vier BVB-Spieler dabei. Keine 48 Stunden nach ihrer Wiederankunft in Deutschland treffen die Schwarzgelben freitagabends im Bundesliga-Heimspiel auf Werder Bremen (20. Oktober, 20.30 Uhr).

Er habe das „natürlich im Hinterkopf“, sagt Nagelsmann, der vor einigen Tagen auch mit Trainer Edin Terzic Rücksprache geführt hat. Er könnte aber nicht schon vorab sagen, wer wie viel spielt. Schonen wird der Ex-Bayern-Trainer die Dortmunder wohl nicht. „Ich habe generell Spaß an gutem Fußball“, sagt Nagelsmann. „Das ist mein eigener Anspruch. Dem will ich gerecht werden. Wir wollen im Hier und Jetzt leben, einen guten Fußball zeigen und uns dabei nicht von medialen Themen triggern lassen.“

Kehrt unter Nagelsmann die Bayern-Achse zurück?

In Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Thomas Müller, Jamal Musiala und Leroy Sané stellen die Bayern mit fünf Stars den größten Block beim DFB. Nagelsmann schwärmte zuletzt von der Zeit bei den Bayern. Gut möglich, dass er auch bei der Nationalmannschaft auf viele Spieler aus seiner Bayern-Zeit setzen wird.

Was will Nagelsmann in den USA von seinem Team sehen?

Der neue Bundestrainer will die Zeit vor allem nutzen, um viele Einzelgespräche mit den Spielern zu führen. So will er beispielsweise Akteure wie Union-Stürmer Kevin Behrens, der nicht mal seine Nummer im Handy gespeichert hatte, näher kennenlernen. „So ein Trainingslager im Ausland ist atmosphärisch immer gut“, erzählt der 36-Jährige. „Man hängt aufeinander und hat Zeit, sich kennenzulernen. Ich hatte noch nicht alle im persönlichen Gespräch, sondern viele am Telefon. Die Zeit werde ich nutzen.“ Darüber hinaus wolle man in den nächsten zehn Tagen „eine Grundstruktur schaffen, die der Mannschaft helfen soll, stabil zu werden“.

Spielt Kimmich auch unter Nagelsmann als Rechtsverteidiger?

Nagelsmann hat trotz der Verletzung von Leipzig-Star Benjamin Henrichs keinen gelernten Rechtsverteidiger mitgenommen. Spielt Joshua Kimmich, der unter Flick zuletzt hinten rechts auflief, auf der deutschen Problemposition? Nach SPORT1-Informationen sieht Nagelsmann den Bayern-Star im Zentrum. Er hat ihn gegen tiefstehende Gegner sogar auch schon als alleinigen Sechser spielen lassen - wie etwa beim Pokalspiel im Januar in Mainz. Kimmich und Nagelsmann haben ein enges Vertrauensverhältnis. Jonathan Tah, der gegen Frankreich (2:1) richtig stark spielte, und Niklas Süle sind für hinten rechts eingeplant.

Macht Nagelsmann Super-Sané noch stärker?

Leroy Sané ist in absoluter Topform und hat sechs Treffer in sieben Ligaspielen erzielt. Im SPORT1-Interview sagte der Flügelflitzer zuletzt über Nagelsmann: „Ich habe mich immer abgeholt gefühlt von ihm.“

Beide hatten bei den Bayern ein gutes Verhältnis. Sané hat unter Nagelsmann auf verschiedenen Positionen gespielt. Mal rechts, mal links, mal im Halbraum. Nagelsmann sieht den 27-Jährigen als Schlüsselspieler für sein Team. Er will ohnehin viele Positionswechsel, Sané ist dafür prädestiniert.

Mit welchem System lässt Nagelsmann spielen?

„Ich will noch nicht zu viel verraten“, sagte der Coach. „Ich hoffe, dass alle Journalisten meine Ideen erkennen.“ Bei den Bayern ließ er in zwei verschiedenen Formationen spielen: Im 4-2-3-1 und im 3-1-4-2. Im Februar sagte er über ein System mit Dreierkette „Für mich ist das immer ein Modell für die Zukunft. In meiner ersten Saison bei Bayern haben wir auch in einer sehr erfolgreichen Phase mit Dreierkette gespielt. Dann kam sehr viel Druck von außen und alle wollten eine andere Ordnung sehen, obwohl es daran nicht so oft lag. Es ist meistens keine Frage der Ordnung, weder in guten noch in schlechten Zeiten. Es ist immer eine Frage der Einstellung und Umsetzung.“

Welche Rolle spielt Hummels unter Nagelsmann?

Der Flick-Nachfolger hat Hummels nach mehr als zwei Jahren wieder zurückgeholt. Nagelsmann schwärmt vom Alt-Meister, der angeschlagen aus dem 4:2-Sieg des BVB gegen Union Berlin gegangen war, und sagt: „Er wird voll spielen können. Mats hat immer ein bisschen Wehwehchen und kriegt viele Schläge in den Spielen ab. Das ist keine ungewöhnliche Situation, weil er oft in Zweikämpfe geht.“

Was Nagelsmann gefällt: „Er versteht sofort unsere Idee, das ist auch ein Grund, warum er dabei ist. Er spielt gut und hat zudem ein gutes taktisches Verständnis. Er spricht auch in Dortmund sehr viel mit den Nebenmännern. Er übernimmt sehr viel Verantwortung und hat mir auch am Telefon gesagt, dass er richtig Bock hat.“