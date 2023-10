Schnürt Bayern ein Mega-Paket? Das ist der Stand bei Sané

„Er ist eine Maschine. Er kann unsere Anweisungen umsetzen wie kaum ein anderer. Neben seinem Talent ist auch seine körperliche Verfassung top“, schwärmte Thomas Tuchel vor dem Pokal-Spiel des FC Bayern in Saarbrücken von seinem Offensiv-Star, der bei der Acht-Tore-Gala gegen Aufsteiger Darmstadt einmal mehr geglänzt hatte. „Leroys Leistung ist aktuell nicht hoch genug zu bewerten.“

Super-Sané steht nach neun Bundesliga-Spieltagen bei acht Treffern – genauso vielen wie in der gesamten Vorsaison, als er 32-mal zum Einsatz kam. Eine klare Empfehlung für eine Vertragsverlängerung!

Für den noch bis 2025 unter Vertrag stehenden Angreifer kein Problem, sein Fokus liegt jetzt ohnehin auf dem Sportlichen. Der Ex-Schalker hat aktuell richtig Spaß und will seine derzeitige Form über die gesamte Spielzeit hinweg bestätigen. Eine Entscheidung hinsichtlich seiner Zukunft könnte also erst im nächsten Sommer, möglicherweise sogar erst nach der Heim-Europameisterschaft fallen.

Sané peilt langfristigen Vertrag an

Der 27-Jährige möchte eine Grundsatzentscheidung für seine berufliche und private Zukunft fällen: Bleibt er bis in seinen Karriereherbst hinein in München oder macht er noch einmal den Sprung zurück ins Ausland? Seine groben Rahmenbedingungen zumindest stehen.

SPORT1 weiß: Der frühere Profi von Manchester City peilt an, einen Vertrag von vier bis fünf Jahren zu unterschreiben. Es wäre kein Mini-Deal, sondern ein klares Commitment – entweder gegenüber dem FC Bayern oder einem anderen Top-Klub.

In puncto Gehalt wird Sané, das ist ihm bewusst, vermutlich keine allzu großen Schritte mehr machen. Aktuell verdient er 19 Millionen Euro im Jahr. Beim FC Bayern liegt die Grenze bei maximal 25 Millionen. Torjäger Harry Kane ist mit 24 Millionen der Top-Verdiener.

Aus England gibt es bereits Interesse an ihm. Der FC Liverpool hat ihn als potenziellen Nachfolger für Mohamed Salah im Visier .

Verlängert Sané? Tuchel könnte entscheidend sein

Klar ist: Fühlt sich Sané weiterhin so wohl wie aktuell, haben die Münchner gute Chancen auf eine Verlängerung. Ein wichtiger Faktor ist Trainer Tuchel, unter dem der Nationalspieler aufblüht .

An der Säbener Straße heißt es, Sané sei in den vergangenen Monaten ein erwachsener Spieler geworden, der sich mehr denn je auch für seine Mitspieler und das große Ganze interessiere. Er soll sich mit Tuchel häufig über Spielweise und Taktik austauschen, immer wieder Details in Bezug auf das Verhalten mit und gegen den Ball hinterfragen.