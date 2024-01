Araujo, Palhinha, Mukiele, Dier und Dragusin - Bayerns Transfer-Woche der Wahrheit

Seit Neujahr hat das Wintertransferfenster geöffnet, bis zum 1. Februar haben die Verantwortlichen in Europas Top-Ligen noch Zeit, gewünschte Kaderveränderungen vorzunehmen. Beim FC Bayern kursierten in den vergangenen Tagen und Wochen mehrere potenzielle Neuzugänge für die Defensive - aber auch ein möglicher prominenter Abgang wurde am Dienstag heiß diskutiert. In der laufenden Woche geht es besonders rund, beinahe stündlich ploppen frische Transfer-Meldungen zum deutschen Rekordmeister auf.