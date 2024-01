FC Bayern: Tuchels Transfer-Durst noch nicht gestillt

Zu Beginn der Pressekonferenz am Donnerstag griff Thomas Tuchel zu einer der Plastik-Wasserflaschen, die medienwirksam vor ihm auf dem Podium aufgestellt worden war. Der Bayern -Trainer drehte die grüne Flasche auf, nahm einen großen Schluck und stillte seinen Durst.

Tuchel scheint gelassen

Inklusive des Campus-Talents Frans Krätzig und Neuzugang Eric Dier , der diese Saison erst viermal im Spurs-Kader stand, verfügt Tuchel derzeit gerade einmal über sechs gelernte Verteidiger für vier Positionen. Minjae Kim ist beim Asien-Cup, der angeschlagene Noussair Mazraoui beim Afrika-Cup. Winter-Flirt Radu Dragusin spielt nun in Nord-London und Ronald Araújo weiterhin in Barcelona.

Tuchel ging damit zuletzt eher gelassen um. Am Donnerstag witzelte er mit den Journalisten, dass nach Diers Ankunft nun wenigstens Leon Goretzka nicht mehr als Innenverteidiger aushelfen müsse. Wut-Reden vor laufender Kamera, wie nach dem verlorenen Supercup-Finale im Sommer, verkneift er sich. Der Trainer wirkt nach der Weihnachtspause erholt, fast besonnen - trotz fehlender Kräfte, darunter einer Holding Six, die sich der 49-Jährige seit Sommer so sehnlich wünscht.