Neue Waffe des FC Bayern - der heimliche Mann hinter der Musiala-Magie

Denn dem Treffer war eine kurz ausgeführte Ecke vorausgegangen. Eine einstudierte Variante, wie Musiala erklärte . Der 20-Jährige sah den Grund für die Führung daher auch nicht in seiner überragenden Schusstechnik, sondern vielmehr in der akribischen Arbeit von Co-Trainer und Standard-Spezialist Anthony Barry.

Tuchel freut sich über Unterschieds-Trainer

Ganze vier Spieler waren vor dem 1:0 auffällig unauffällig in Richtung Eckfahne getrabt, Musiala schaute sich dabei schon nach dem freien Raum in seinem Rücken um. Konrad Laimer spielte Joshua Kimmich kurz an, der auf Leroy Sané ablegte - und dann ging es ganz schnell. Sané fand Musiala mit einem blitzsauberen Steckpass, der Rest ließ sich an Baumanns Gesicht ablesen.