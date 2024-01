Transfermarkt: Diese Kandidaten jagt Bayern wohl im Winter - und hat bereits Zeitdruck

Es war pures Chaos, das im vergangenen Transfer-Sommer die Säbener Straße beherrschte. Bis zur Deadline kämpfe der FC Bayern um potenzielle Neuzugänge, ging jedoch am letzten Tag des Transfer-Fensters vollständig leer aus. Schnell wurde der Kader des Rekordmeisters von zahlreichen Experten als zu dünn eingestuft, schnell wurde diese These in der bisherigen Saison bestätigt. Auch Trainer Thomas Tuchel pflichtete dem bei.