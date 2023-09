Bayern mit Transfer-Fiasko! Nach Palhinha auch Bella-Kotchap-Deal gescheitert

Erst zerschlägt sich am Freitagabend quasi mit dem Schlussgong zum Deadline-Day der Last-Minute-Wechsel um Joao Palhinha vom FC Fulham. Dann erlebt der FC Bayern nur wenige Augenblicke später die nächste Klatsche!

Der Favorit der Bayern war nach SPORT1 -Informationen Armel Bella-Kotchap. Nachdem erst am Freitagvormittag Borussia Dortmund aus dem Buhlen um den Nationalspieler vom FC Southampton ausgestiegen war , holte sich der FCB nur Stunden später auch hier eine blutige Nase.

Bemerkenswert: Nach SPORT1-Informationen war sich der 21-Jährige bereits mit dem Rekordmeister einig. Doch wie im Fall Palhinha fehlte auch hier am Ende das letzte grüne Licht des FC Southampton bis zur Schließung des Transfer-Vorhangs in der Bundesliga (18 Uhr) - und so scheiterte der Deal aufgrund von Details auf den letzten Metern.