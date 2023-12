FC Bayern: Freund muss das "riesige Chaos" ausbügeln

Bayern hat Fehler bei Stanisic erkannt

„Man hat diesen Fehler intern erkannt, dass man Stanisic nicht hätte abgeben dürfen“, berichtet SPORT1 -Chefreporter Kerry Hau in der aktuellen Ausgabe des SPORT1 -Podcasts „ Die Bayern Woche “ , dass auch die Verantwortlichen das inzwischen eingesehen haben. „Da sind sich mittlerweile auch sehr viele Leute einig, was im Sommer nicht der Fall war.“ Als Folge wurde dann eine Rückhol-Aktion unternommen, die jedoch verpuffte.

Zu den knapp 720 Minuten Spielzeit wäre Stanisic wohl auch in München gekommen. Stattdessen war es jedoch Leon Goretzka, der in der Innenverteidigung aushelfen musste, oder Konrad Laimer, der zum Außenverteidiger umgeschult werden musste.

Am Deadline Day kam es dann schließlich zum kompletten Fiasko: Obwohl der Klub sich nach SPORT1 -Informationen sowohl mit Verteidiger Armel Bella-Kotchap (Southampton) als auch mit Sechser Joao Palhinha (Fulham) einig war, scheiterten die Transfers letztendlich an den fehlenden Freigaben der Klubs.

Bayerns Transfer-Fiasko: „Das war ein riesiges Chaos“

„Das war ein riesiges Chaos in den letzten zehn, elf Tagen der Sommertransferperiode“, erinnert sich Hau an die wilde Schlussphase des Transferfensters, nach der die Bayern mit einem spärlich besetzten Kader in die Winter-Periode gingen. Das klappte zwar zunächst ohne Probleme, machte sich aber bei den Verletzungen von Dayot Upamecano, Kim und Co. bemerkbar und muss nun im Winter-Transferfenster ausgebügelt werden.