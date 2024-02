FC Bayern: Plötzlich ist Tuchels Frust weg

Gut gelaunt und mit festem Schritt betrat Thomas Tuchel am Freitagmittag das Podium im Mediencenter an der Säbener Straße. Noch kurz tupfte er sich das Auge trocken und schon konnte es losgehen.

Endlich geht es um Sport

Tuchel wirkte wie jemand, der froh war, dass es endlich wieder um Sport geht. Und auch froh, dass er am Samstagabend gegen Bayer 04 ( 18.30 Uhr im LIVETICKER ) endlich beweisen kann, dass die Lage in München nicht schlecht ist, sondern nur schlechtgeredet wird.

Es war spürbar, dass Tuchel einen Weg gefunden hat, mit der Kritik an seiner Person umzugehen: Mit ein paar flotten Sprüchen über Joshua Kimmich und dessen verletzte Schulter zum Beispiel: „Bei Josh brauchen Sie keine Signale abwarten. Der kommt auch mit nur einem Arm ins Training und sagt: ‚Es geht‘. Josh können Sie um drei Uhr in der Nacht mit Influenza wecken und er sagt, dass er bereit ist.“

Tuchel stichelt nur ein bisschen

Der will er am Wochenende den Stecker ziehen und die Wachablösung in der Bundesliga vorerst verhindern – auch wenn die Mehrheit in Fußball-Deutschland wohl der Alonso-Elf die Daumen drückt.