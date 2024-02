Mehr Zuschauer in der 2. Bundesliga? Kuriose Bundesliga-Statistik verblüfft

Der 22. Spieltag in der 1. und 2. Bundesliga ist vorbei. Über 500.000 Zuschauer zogen am Wochenende in die deutschen Stadien der beiden Ligen. Kurios: Die Mehrheit davon allerdings in die Stadien der 2. Bundesliga.

So besuchten 284.643 Zuschauer die neun Spiele im deutschen Unterhaus, während in der 1. Bundesliga nur 261.099 Zuschauer in die Stadien strömten. Den Zuschauer-Höchstwert stellte der Schalke 04 am Wochenende auf, der am Samstag vor 60.542 Fans mit 1:0 gegen Wehen Wiesbaden gewinnen konnte. Hingegen nur 8.026 Fans sahen den 3:1-Sieg von Elversberg gegen Osnabrück - Tiefstwert am Spieltag.