VfB Stuttgart: Neue Chefin reagiert auf Ultimatum der Fans

„Mitglieder verkauft und verraten - ihr habt zwei Wochen Zeit, diesen Fehler zu korrigieren.“ So war am Samstag auf einem Banner der Stuttgarter Fans beim Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim zu lesen. Diese bezogen sich damit auf den sich zuspitzenden Machtkampf in der Führungsetage der Schwaben - und die Bekanntgabe, dass Tanja Gönner zur Vorsitzenden des Aufsichtsrates gewählt wurde.