Xavi Simons: Zwischen Genie und Neymar-Anwandlungen

Daran, dass Xavi Simons ein begnadeter Fußballer ist, zweifelt im Grunde niemand mehr. Längst ist der Edeltechniker essenziell für RB Leipzig geworden. Der 20-Jährige steht für elegante, dynamische Aktionen und verbucht alleine in der Bundesliga sieben Tore und zwölf Assists. Doch zu Simons gehört auch, dass er mit seinem Verhalten immer wieder aneckt. Wer einen Beweis haben möchte, muss sich nur das Spiel der Sachsen am Freitag beim 1. FC Köln (5:1) anschauen.

Warum? Weil der Niederländer rein aus sportlicher Hinsicht eine wieder mal bärenstarke Leistung ablieferte. Durch sein enormes Tempo und seine gefürchtete Wendigkeit war er für die abstiegsbedrohten Rheinländer selten zu fassen. Auch nicht in der 15. Minute, als Simons den haushohen Favoriten nach einer starken Kombination in Führung brachte. In zentraler Lage nahm er ein Zuspiel von Teamkollege Benjamin Sesko perfekt mit und schob aus 13 Metern lässig ins rechte Eck ein.